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28 минут назад

Россельхознадзор разработал первую в России вакцину от маститов КРС

Sfera.fmиещё 1

Десять новых отечественных вакцин, в которых нуждаются животноводы и владельцы кошек и собак, зарегистрируют в 2023 году, сообщает Россельхознадзор. Некоторые вакцины ранее не имели аналогов в России, говорится в сообщении, с которым ознакомилась sfera.fm.

Россельхознадзор разработал первую в России вакцину от маститов КРС
Фото: Sfera.fmSfera.fm

Ученые Россельхознадзора рассказали о вакцинах, которые планируют зарегистрировать в 2023 году. Особый интерес представляет вакцина против маститов КРС «МаститВак — ЕВА». Ученые объяснили, что сделана вакцина на основе штаммов болезни, которые были собраны с животноводческих предприятий страны, идеально подходит для борьбы с типичными для России вариациями болезни, при этом аналогов такой вакцины в стране ранее не было.

Также ученые разработали две вакцины для птиц, говорится в сообщении. Одна предназначена для борьбы с болезнью Ньюкасла, вторая — «мульти»-вакцина, которая защищает одновременно от болезни Ньюкасла и гриппа птиц H9. В разработке находятся вакцина от репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС), а также вакцина, предотвращающая некоторые болезни лососевых, в которой заинтересованы рыбоводческие предприятия страны.

В Россельхознадзоре пояснили, что особое внимание уделяют разработкам, которые должны обеспечить биологическую безопасность животноводческим предприятиям страны. Однако и о домашних питомцах в ведомстве не забывают — в разработке находятся вакцины для собак и кошек, которые заменят импортные аналоги, ушедшие с российского рынка.

Ранее sfera.fm сообщала, что российские ученые разработали корма, которые могут избавить животноводов от необходимости в антибиотиках. Речь идет о кормовых добавках с полезными бактериями, пробиотиками, которые укрепляют иммунитет скота и защищают от болезней (sfera.fm, Дарья Петрова).

Наука и техника,Дарья Петрова,Россельхознадзор,
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