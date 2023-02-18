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1 час назад

Павел Дуров: за последние 5 лет Telegram стал самым популярным облачным мессенджером

Газета.Ruиещё 4

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его сервис для обмена сообщениями превзошел Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Messenger и стал самым популярным облачным мессенджером. С соответствующим заявлением бизнесмен выступил в своем англоязычном Telegram-канале.

Дуров: за последние 5 лет Telegram стал самым популярным мессенджером
Фото: соцсети соцсети

«Среди всех мессенджеров сейчас Telegram уступает лишь WhatsApp, но с каждым годом этот разрыв между ними сокращается. Неудивительно, что наши конкуренты беспокоятся!» – написал Дуров.

В своем посте Павел Дуров ссылается на скриншот с инфографикой из статьи издания Fortune. Из статистики следует, что на декабрь 2022 года на WhatsApp приходилось 44% аудитории мессенджеров, на Telegram – 31%, на Facebook Messenger – 21%, а на Signal – 3%.

При этом остается не совсем ясным, что именно Дуров подразумевает под категорией «облачных мессенджеров», в которой лидирует Telegram. Возможно, имеются в виду сервисы, в которых информация, закрепленная за аккаунтом, хранится в облаке и синхронизируется между разными устройствами.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Telegram объявил открытый конкурс для разработчиков под Android и iOS с общим призовым фондом $100 тыс.

Наука и техника,Павел Дуров,
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