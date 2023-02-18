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54 минуты назад

Сибирские ученые научились определять вид депрессии по анализу крови и слюны

Мир24

Ученые из Томска разработали новый подход к диагностике видов депрессии. Для этого они проводят анализ слюны и сыворотки крови пациентов, сообщает портал «Вести Новосибирск».

Сибирские ученые научились определять вид депрессии
Фото: Мир24Мир24

Отмечается, что существующие методы диагностики разных видов депрессии малоэффективны. При одном из них у пациента наблюдается постоянное подавленное состояние, а при другом – частая смена настроений – биполярное расстройство, которое трудно распознать.

По словам специалистов, уникальность подхода заключается в том, что ранее не существовало диагностики униполярной и биполярной депрессии, а также впервые для таких исследований используется слюна.

Ученые определили основные биомаркеры, которые различны для разных видов заболевания, а также показатели, отличающие здорового человека от пациента с заболеванием.

«Во всем мире диагноз биполярной депрессии выставляется через 10 лет после того, как зафиксировано расстройство. Разрабатываемая система позволит диагностировать биполярную депрессию в более ранние сроки и назначать правильное лечение», – рассказал ведущий научный сотрудник отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Герман Симуткин.

Исследователи рассчитывают завершить исследования в течение двух лет и надеются, что затем возможность анализа слюны появится в инструментарии медиков.

Ранее ученые из Коннектикутского университета нашли связь между депрессией и ущербной работой митохондрий. По их словам, депрессия ускоряет в организме человека биологический процесс старения.

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