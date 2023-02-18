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26 минут назад

В WhatsApp появилась новая функция

Газета.Ru

Команда разработчиков WhatsApp выпустила крупное обновление iOS-версии мессенджера, главной функцией которого является режим «картинка в картинке» (Picture in Picture (PiP). Об этом сообщает издание 9To5Mac.

В WhatsApp появился новый режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Благодаря PiP пользователи WhatsApp на iPhone теперь могут продолжать видеозвонки, даже если клиент мессенджера будет свернут. Нужно это прежде всего для того, чтобы, когда возникает необходимость воспользоваться другими функциями смартфона, видеозвонки не прерывались. Аналогичный режим ранее появился в фирменном приложении Apple для видеочатов FaceTime.

Кроме режима PiP в новой версии WhatsApp появилась возможности добавлять подписи к отправляемым через мессенджер документам. Еще отныне можно создавать длинные название групп и настраивать для них персонализированные аватары.

Названа полезная функция телефона для защиты от мошенников

Чтобы воспользоваться перечисленными функциями, нужно перейти на страницу WhatsApp в App Store и проверить наличие новой версии под номером 23.3.77.

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