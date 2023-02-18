В WhatsApp появился новый режим

Команда разработчиков WhatsApp выпустила крупное обновление iOS-версии мессенджера, главной функцией которого является режим «картинка в картинке» (Picture in Picture (PiP). Об этом сообщает издание 9To5Mac.

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Благодаря PiP пользователи WhatsApp на iPhone теперь могут продолжать видеозвонки, даже если клиент мессенджера будет свернут. Нужно это прежде всего для того, чтобы, когда возникает необходимость воспользоваться другими функциями смартфона, видеозвонки не прерывались. Аналогичный режим ранее появился в фирменном приложении Apple для видеочатов FaceTime.

Кроме режима PiP в новой версии WhatsApp появилась возможности добавлять подписи к отправляемым через мессенджер документам. Еще отныне можно создавать длинные название групп и настраивать для них персонализированные аватары.