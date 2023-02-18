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41 минуту назад

Сейсмологи предрекают землетрясение в Стамбуле с катастрофическими последствиями

Елена Прошина

Сейсмологи прогнозируют землетрясение в Стамбуле, которое приведет к катастрофическим последствиям. Количество жертв и разрушений превысит потери на юго-востоке Турции. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на газету Hürriyet.

Сейсмологи предрекают землетрясение в Стамбуле с катастрофическими последствиями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты рассказали, что столица Турции возведена на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. В 15-20 километрах от города под Мраморным морем располагается Анатолийский разлом, из-за чего возрастает опасность предполагаемого катаклизма.

«Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше — это почти репетиция стамбульского землетрясения», — пояснили специалисты. Они ожидают, что в Стамбуле в любой момент может произойти землетрясение магнитудой более 7.

Как уточняется в статье, в турецкой столице находятся более миллиона зданий и 4,5 миллиона квартир. В каждом жилом помещении проживают в среднем 3,3 человек. Если случится землетрясение магнитудой 7,5 и выше, это приведет к критическим повреждениям почти 13,5 тысячи зданий. Еще около 39 тысяч домов сильно пострадают.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число жертв землетрясения в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции превысило 39,5 тысячи человек.

Наука и техника,Сулейман Сойлу,
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