Сейсмологи предрекают землетрясение в Стамбуле с катастрофическими последствиями

Сейсмологи прогнозируют землетрясение в Стамбуле, которое приведет к катастрофическим последствиям. Количество жертв и разрушений превысит потери на юго-востоке Турции. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на газету Hürriyet.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперты рассказали, что столица Турции возведена на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. В 15-20 километрах от города под Мраморным морем располагается Анатолийский разлом, из-за чего возрастает опасность предполагаемого катаклизма.

«Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше — это почти репетиция стамбульского землетрясения», — пояснили специалисты. Они ожидают, что в Стамбуле в любой момент может произойти землетрясение магнитудой более 7.

Как уточняется в статье, в турецкой столице находятся более миллиона зданий и 4,5 миллиона квартир. В каждом жилом помещении проживают в среднем 3,3 человек. Если случится землетрясение магнитудой 7,5 и выше, это приведет к критическим повреждениям почти 13,5 тысячи зданий. Еще около 39 тысяч домов сильно пострадают.