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1 час назад

Названа полезная функция телефона для защиты от мошенников

Мослента

Полезную функцию телефона для защиты от мошенников назвал в беседе с агентством «Прайм» директор центра компетенций по информационной безопасности компании «Группа Т1» Виктор Гулевич. Он рассказал о неочевидных плюсах режима полета.

Названа полезная функция телефона для защиты от мошенников
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, с помощью авиарежима можно прервать загрузку веб-контента с мошеннических сайтов, если человек перешел по обманной ссылке из сообщения или чата. Однако при этом важно не забыть отключить Wi-Fi. Также эта функция блокирует сигналы GPS, благодаря чему местоположение устройства нельзя отследить.

Из полезных свойств авиарежима Гулевич назвал также экономию заряда смартфона и быструю зарядку. Он отметил, что в местах с плохой связью аккумулятор быстрее садится из-за постоянных попыток найти сеть. При включении и выключении значка самолета телефон заново ищет соединение с ближайшей вышкой.

Ранее были названы способы защиты глаз от излучения смартфонов и компьютеров. По словам специалиста, необходимо придерживаться правила 20/20/20 — Каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд, смотря вдаль на 20 футов (шесть метров).

Наука и техника,Виктор Гулевич,
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