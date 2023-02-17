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1 час назад

Google попросила сотрудников вручную переписывать неправильные ответы нейросети компании

Ferra.ru

Google просит своих сотрудников помочь в обучении искусственного интеллекта по названием Bard, переписывая его неправильные ответы. При этом компания в ближайшее время хочет открыть к нему широкий доступ.

Google попросила сотрудников переписывать неверные ответы нейросети
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По сообщению CNBC, вице-президент Google по поисковику Прабхакар Рагхаван в начале недели разослал сотрудникам электронное письмо с просьбой помочь в обучении Bard путем исправления неправильных или плохих ответов. В письме содержалась страница с правилами и рекомендациями, как сотрудники должны исправлять нейросеть, а также поощрение сотрудников за исправления с помощью специального значка, который будет появляться на внутренних профилях сотрудников.

В документе также уточняется, что когда сотрудники переписывают ответы, они должны делать это в "вежливой, непринужденной и доступной форме", сохраняя "беспристрастный, нейтральный тон" и писать от первого лица. Далее в документе говорится, что ответы не должны быть стереотипными и "избегать предположений на основе расы, национальности, пола, возраста, религии, сексуальной ориентации, политической идеологии, местонахождения или подобных категорий". Ответы также не должны "подразумевать эмоции" или "претендовать на человекоподобный опыт".

Наука и техника,Google,
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