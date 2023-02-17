Google попросила сотрудников переписывать неверные ответы нейросети

Google просит своих сотрудников помочь в обучении искусственного интеллекта по названием Bard, переписывая его неправильные ответы. При этом компания в ближайшее время хочет открыть к нему широкий доступ.

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По сообщению CNBC, вице-президент Google по поисковику Прабхакар Рагхаван в начале недели разослал сотрудникам электронное письмо с просьбой помочь в обучении Bard путем исправления неправильных или плохих ответов. В письме содержалась страница с правилами и рекомендациями, как сотрудники должны исправлять нейросеть, а также поощрение сотрудников за исправления с помощью специального значка, который будет появляться на внутренних профилях сотрудников.