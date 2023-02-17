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32 минуты назад

Ученые выяснили, зачем людям нужны кудрявые волосы

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университета штата Пенсильвания провели эксперимент, показавший, что появление кудрявых волос у человеческого вида могло быть связано с проблемами терморегуляции. Исследование было опубликовано в каталоге препринтов bioRxiv.

Ученые выяснили, зачем людям нужны кудрявые волосы
Фото: UnsplashUnsplash

Люди — единственный вид приматов без шерстяного покрова, но при этом наши головы покрыты волосами, которые у отдельных людей еще и вьются. По-настоящему кудрявых волос в природе нет ни у одного другого животного. Ученые давно предполагали, что такая особенность позволяет людям меньше потеть в условиях сильной жары.

В новом исследовании ученые поставили эксперимент. Они протестировали на манекене несколько типов париков, включая парики с прямыми волосами, волнистыми и кудрявыми. Оказалось, что любой волосяной покров позволяет скальпу поглощать меньше тепла, но кудрявые волосы особенно эффективны.

Потоотделение — энергозатратный процесс, требующий влаги. Результаты эксперимента означают, что волосы на голове появились в качестве инструмента для охлаждения крупного мозга, особенно в жарких и засушливых регионах, где не хватало питьевой воды.

Результаты считаются предварительными до публикации в рецензируемом научном журнале.

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