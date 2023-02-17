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1 час назад

СМИ сообщили о нехватке в РФ оборудования для мусоросжигающих заводов

Лера Букина

Подконтрольная «Ростеху» «РТ-Инвест» столкнулась с дефицитом импортного оборудования. Ситуация привела к тому, что она не может завершить строительство и запустить в Казани мусоросжигающей ТЭС (МТЭС). В этой связи компания обратилась за помощью к замглаве Минприроды Дмитрию Тетенькину, сообщают «Известия».

СМИ сообщили о нехватке в РФ оборудования для мусоросжигающих заводов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«РТ-Инвест» выступает за повышение «степени локализации до 90%». Отмечается, что это позволит успешно завершить проект в условиях ограничений Запада.

В настоящее время уровень локализации комплектующих МТЭС в Казани составляет 64%, указал замгендиректор компании Тимур Котляр. Он обратил внимание на то, что в стране уже удалось наладить производство котлового оборудования и систем охлаждения паровых труб.

Вместе с тем сейчас требуется организация

выпуска дополнительных элементов оснащения для энергетической утилизации ТКО. Речь идет, в частности, о колосниковой решетке, электротехническом оборудованим, а также комплексе очистки дымовых газов. Компания указывает на необходимость в получении господдержки.

О какой сумме идет речь, неизвестно.

Швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova должен был направить оснащение для завода, однако текущие события вынудили компанию отказаться от этой идеи.

С 2017 года «РТ-Инвест» строит пять МТЭС мощностью 335 МВт, или 3,35 миллиона тонн мусора в год.

Наука и техника,Дмитрий Тетенькин,Ростех,
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