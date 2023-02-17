Бывший астронавт показал детали новой космической станции Axiom

Бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа выложил фотографии деталей модуля новой космической станции Axiom. Снимки были опубликованы в его личном Twitter.
К 2025 году компания Axiom Space планирует отправить на МКС первый частный модуль. Затем к нему пристыкуют еще три, пригодных к автономному существованию, после чего отделят от МКС при выводе ее из эксплуатации и создадут первую частную космическую станцию. Сборку планируют завершить к 2028 году.
На заводе Thales Alenia Space в Италии идет изготовление первого из этих модулей. Лопес-Алегриа не пояснил, что именно изображено на фото, но конические детали напоминают стыковочные узлы, расположенные в торцах модуля. Ряд крупных колец может быть как силовым набором корпуса модуля, так и временной конструкцией для помощи в его изготовлении.