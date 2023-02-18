Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

Поврежденный грузовой корабль "Прогресс МС-21" в ручном режиме отстыковали от Международной космической станции (МКС). Согласно трансляции "Роскосмоса", корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" в 05:26 (мск).

Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос» Сергей Корсаков/«Роскосмос»

После отхода от модуля "Поиск" космонавты развернут корабль, чтобы сфотографировать место повреждения. На борту "Прогресса" находятся удаляемые грузы и отработавшее оборудование. Включение двигателей для сведения корабля с орбиты запланировано на 07:03 (мск).

Затем большая часть сгорит в атмосфере, а остатки будут затоплены в Тихом океане.