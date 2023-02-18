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1 час назад

Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

Газета.Ruиещё 3

Поврежденный грузовой корабль "Прогресс МС-21" в ручном режиме отстыковали от Международной космической станции (МКС). Согласно трансляции "Роскосмоса", корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" в 05:26 (мск).

Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС
Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос»Сергей Корсаков/«Роскосмос»

После отхода от модуля "Поиск" космонавты развернут корабль, чтобы сфотографировать место повреждения. На борту "Прогресса" находятся удаляемые грузы и отработавшее оборудование. Включение двигателей для сведения корабля с орбиты запланировано на 07:03 (мск).

Затем большая часть сгорит в атмосфере, а остатки будут затоплены в Тихом океане.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" продолжает выяснение причины разгерметизации системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", которая произошла 11 февраля на МКС. Нарушение технологии производства российских сегментов Международной космической станции является вероятной причиной разгерметизации грузового корабля "Прогресс МС-21".

Наука и техника,Роскосмос,
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