Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

Поврежденный грузовой корабль "Прогресс МС-21" в ручном режиме отстыковали от Международной космической станции (МКС). Согласно трансляции "Роскосмоса", корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" в 05:26 (мск).
После отхода от модуля "Поиск" космонавты развернут корабль, чтобы сфотографировать место повреждения. На борту "Прогресса" находятся удаляемые грузы и отработавшее оборудование. Включение двигателей для сведения корабля с орбиты запланировано на 07:03 (мск).
Затем большая часть сгорит в атмосфере, а остатки будут затоплены в Тихом океане.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" продолжает выяснение причины разгерметизации системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", которая произошла 11 февраля на МКС. Нарушение технологии производства российских сегментов Международной космической станции является вероятной причиной разгерметизации грузового корабля "Прогресс МС-21".