Названа дата отстыковки поврежденного корабля "Прогресс МС-21"

Космический корабль "Прогресс МС-21", который разгерметизировался 11 февраля, будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) в 05:26 мск 18 февраля. Об этом в пятницу сообщили журналистам в Роскосмосе.

Фото: NASA NASA

"Прогресс МС-21" отстыкуется от МКС 18 февраля в 05:26. Такое решение приняла РКК "Энергия" после детального анализа изображений повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности приборно-агрегатного отсека корабля "Прогресс МС-21", - отметили в госкорпорации.

По данным Роскосмоса, включение двигателей для сведения корабля с орбиты произойдет в 07:03 мск.

Там также сообщили, что космонавты с МКС развернут грузовой корабль "Прогресс МС-21" в ручном режиме после его отстыковки, чтобы сделать фотографии предполагаемого места повреждения.