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1 час назад

Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" будет отстыкован утром 18 февраля

ТАССиещё 1

Космический корабль "Прогресс МС-21", который разгерметизировался 11 февраля, будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) в 05:26 мск 18 февраля. Об этом в пятницу сообщили журналистам в Роскосмосе.

Названа дата отстыковки поврежденного корабля "Прогресс МС-21"
Фото: NASANASA

"Прогресс МС-21" отстыкуется от МКС 18 февраля в 05:26. Такое решение приняла РКК "Энергия" после детального анализа изображений повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности приборно-агрегатного отсека корабля "Прогресс МС-21", - отметили в госкорпорации.

По данным Роскосмоса, включение двигателей для сведения корабля с орбиты произойдет в 07:03 мск.

Там также сообщили, что космонавты с МКС развернут грузовой корабль "Прогресс МС-21" в ручном режиме после его отстыковки, чтобы сделать фотографии предполагаемого места повреждения.

"После отхода от модуля "Поиск" космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут корабль и сфотографируют место повреждения", - отметили в госкорпорации.

Наука и техника,РКК Энергия,Роскосмос,
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