Slack заблокирует бесплатные аккаунты пользователей из России

Корпоративный мессенджер Slack разослал уведомления о блокировке бесплатных аккаунтов российских пользователей с 21 марта 2023 года. Об этом сообщил директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин в своем Telegram-канале.

«Slack начал (продолжил?) отключать сообщества связанные с Россией. Сегодня прислал уведомление о принудительном закрытии сообщества opendatarussia.slack.com только по той причине что оно было зарегистрировано на адрес электронной почты в зоне .ru», — заявил Бегтин.

По словам директора «Информационной культуры», Slack приравнивает email-адреса в зоне .ru к юрисдикции в России и «оперирует не санкционными списками, а просто блокировкой всего что с Россией связано».

Некоторые пользователи сети тоже сообщили о получении похожих писем, причем некоторые бесплатные пространства, которые будут заблокированы, существуют в Slack дольше восьми лет. В качестве решения проблемы предлагается изменить владельца аккаунта на пользователя, находящегося за пределами Российской Федерации.

Компания Salesforce, владеющая Slack, сообщила о прекращении работы с клиентами из России 7 марта 2022 года.