Глава YouTube ушла в отставку

Генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки сообщила, что уходит в отставку со своего поста спустя девять лет работы. О данном решении она рассказала в письме, размешенном в блоге сервиса.

Фото: WIkipedia WIkipedia

В сообщении к сотрудникам она заявила, что хочет начать новую главу своей жизни и посвятить всю себя семье, здоровью и личным проектам, которыми она увлечена.

Место Воджицки и должность старшего вице-президента достанется Нилу Мохану. Воджицки подчеркнула, что планирует поддержать Нила, а также помочь ему с переходом на новое место работы. Данный переход будет включать в себя продолжение работы с некоторыми командами YouTube, обучение членов команды и встречи с создателями.