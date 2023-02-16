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7 минут назад

Генеральный директор YouTube Воджицки объявила об уходе в отставку

runews24.ruиещё 2

Генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки сообщила, что уходит в отставку со своего поста спустя девять лет работы. О данном решении она рассказала в письме, размешенном в блоге сервиса.

Глава YouTube ушла в отставку
Фото: WIkipediaWIkipedia

В сообщении к сотрудникам она заявила, что хочет начать новую главу своей жизни и посвятить всю себя семье, здоровью и личным проектам, которыми она увлечена.

Место Воджицки и должность старшего вице-президента достанется Нилу Мохану. Воджицки подчеркнула, что планирует поддержать Нила, а также помочь ему с переходом на новое место работы. Данный переход будет включать в себя продолжение работы с некоторыми командами YouTube, обучение членов команды и встречи с создателями.

Воджицки работала с видеохостингом с 2006 года — тогда именно она предложила компании Google приобрести YouTube. В 2014 году она заняла должность генерального директора.

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