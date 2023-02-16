Самая древняя Библия пойдет с молотка

Аукционный дом Sotheby's на майских торгах в Нью-Йорке выставит на продажу старейшую из существующих Библий на древнееврейском языке. Организаторы, отмечает AFP, рассчитывают выручить за нее до 50 миллионов долларов.

Фото: Ed JONES / AFP Ed JONES / AFP

Наиболее известным владельцем этой насчитывающей более тысячи лет книги был авторитетный коллекционер Давид Соломон Сассун, скончавшийся в 1943 году. Его имя тесно сплелось с этим изданием, которое специалисты еще называют "Кодексом Сассуна".

Как подчеркнул Ричард Остин, заведующий отделом книг и рукописей в Sotheby's, это бесценный экземпляр "основополагающего текста цивилизации". По его словам, сейчас вряд ли сыщется какой-либо другой текст, кроме Библии, который имел бы столь большое влияние в истории человечества.

"Кодекс Сассуна" находится в весьма приличном состоянии. Утеряны всего несколько страниц. Написана книга в девятом веке нашей эры, в основном на древнееврейском языке, но встречаются также пассажи на древнегреческом и арамейском.

В ХХ столетии книга побывала собственностью нескольких известных коллекционеров. А теперь, надеются аукционисты, рукопись будет приобретена солидной организацией для дальнейшего ее исследования.