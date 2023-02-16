Самая древняя Библия пойдет с молотка

Аукционный дом Sotheby's на майских торгах в Нью-Йорке выставит на продажу старейшую из существующих Библий на древнееврейском языке. Организаторы, отмечает AFP, рассчитывают выручить за нее до 50 миллионов долларов.
Наиболее известным владельцем этой насчитывающей более тысячи лет книги был авторитетный коллекционер Давид Соломон Сассун, скончавшийся в 1943 году. Его имя тесно сплелось с этим изданием, которое специалисты еще называют "Кодексом Сассуна".
Как подчеркнул Ричард Остин, заведующий отделом книг и рукописей в Sotheby's, это бесценный экземпляр "основополагающего текста цивилизации". По его словам, сейчас вряд ли сыщется какой-либо другой текст, кроме Библии, который имел бы столь большое влияние в истории человечества.
"Кодекс Сассуна" находится в весьма приличном состоянии. Утеряны всего несколько страниц. Написана книга в девятом веке нашей эры, в основном на древнееврейском языке, но встречаются также пассажи на древнегреческом и арамейском.
В ХХ столетии книга побывала собственностью нескольких известных коллекционеров. А теперь, надеются аукционисты, рукопись будет приобретена солидной организацией для дальнейшего ее исследования.
Не исключено, что "Кодекс Сассуна" приобретет некий миллионер или миллиардер и передаст его какому-либо музею или заинтересованным историкам. Ровно так, как поступил Кеннет Гриффин с купленным на аукционе Sotheby's в 2021 году за 43 миллиона долларов оригиналом Конституции Соединенных Штатов Америки. Американский миллиардер преподнес этот исторический документ в дар музею в штате Арканзас.