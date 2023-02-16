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1 час назад

В Сбере рассказали о тестировании собственной версии ChatGPT

Газета.Ru

Сбер и SberDevices активно тестируют собственный аналог ChatGPT — чат-бота с искусственным интеллектом, способного вести диалог. Об этом в интервью радиостанции Коммерсант FM рассказал CEO SberDevices Денис Филиппов.

В Сбере рассказали о тестировании собственной версии ChatGPT
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

Гость эфира сообщил, что с 2019 года компания запускает различные большие языковые модели, в том числе на архитектуре Transformer.

По его словам, первой русской моделью на базе Transformer, запущенной компанией, стала RuBERT-base, затем появилась версия ruGPT3.

Позже, на базе уже других языковых моделей родились такие решения, как сервисы «Суммаризатор» и «Рерайтер» — все они представлены в открытом доступе. Недавно была запущена модель, которая называется FRED-T5.

Одной из самых свежих генеративных моделей, которые гремят на весь мир, Денис Филиппов назвал Kandinsky 2.0.

«Если все это вместе соединить, наверное, несложно догадаться, что мы активно работаем над моделями и аналогами ChatGPT. Может быть, я открою небольшую тайну, но у нас уже внутри есть собственная версия аналога ChatGPT, мы ее активно тестируем. Я уверен, что в скором будущем мы ее покажем, и у вас будет возможность ее протестировать. В общем, Сбер покажет, что и в России такие модели тоже есть», — добавил он.

Напомним, ChatGPT от компании OpenAI стал первым многозадачным искусственным интеллектом. Он способен выполнять самые разные задачи – писать стихи, сценарии, вести диалог. Решение было представлено в конце ноября 2022 года, а в России ChatGPT стал популярным в феврале, после того, как стало известно о том, что московский студент написал дипломную работу с помощью генеративной модели.

Наука и техника,Денис Филиппов,
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