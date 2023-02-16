В Сбере рассказали о тестировании собственной версии ChatGPT

«Если все это вместе соединить, наверное, несложно догадаться, что мы активно работаем над моделями и аналогами ChatGPT. Может быть, я открою небольшую тайну, но у нас уже внутри есть собственная версия аналога ChatGPT, мы ее активно тестируем. Я уверен, что в скором будущем мы ее покажем, и у вас будет возможность ее протестировать. В общем, Сбер покажет, что и в России такие модели тоже есть», — добавил он.