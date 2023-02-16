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18 минут назад

Экипаж МКС посмотрел "Чебурашку"

Газета.Ruиещё 1

Экипаж Международной космической станции (МКС) посмотрел фильм российский фильм "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Экипаж МКС посмотрел "Чебурашку"
Фото: «Централ Партнершип»«Централ Партнершип»

"В сентябре прошлого года главный герой фильма отправился на МКС — космонавт Сергей Прокопьев взял его с собой в качестве индикатора невесомости, обеспечив не только возможностью побывать в космосе, но и работой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря игрушке Чебурашки космонавты поняли, что их корабль вышел на орбиту Земли.

"А сейчас экипаж МКС вместе с главным героем посмотрел фильм", - говорится в сообщении.

"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы превысили 5 миллиардов рублей.

13 февраля сообщалось, что "Чебурашка" еще раз возглавил прокат в России и СНГ.

25 января депутатам Государственной Думы показали "Чебурашку".

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев назвал образ Чебурашки из одноименного фильма, вышедшего в России в 2022 году, примером идеологии добра, которую необходимо пропагандировать среди детей на фоне противостояния западным ценностям из мультфильма "Пиноккио".

Наука и техника,Бийсултан Хамзаев,Сергей Прокопьев,Дмитрий Дьяченко,Роскосмос,Госдума,
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