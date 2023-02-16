Экипаж МКС посмотрел "Чебурашку"

Экипаж Международной космической станции (МКС) посмотрел фильм российский фильм "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
"В сентябре прошлого года главный герой фильма отправился на МКС — космонавт Сергей Прокопьев взял его с собой в качестве индикатора невесомости, обеспечив не только возможностью побывать в космосе, но и работой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря игрушке Чебурашки космонавты поняли, что их корабль вышел на орбиту Земли.
"А сейчас экипаж МКС вместе с главным героем посмотрел фильм", - говорится в сообщении.
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы превысили 5 миллиардов рублей.
13 февраля сообщалось, что "Чебурашка" еще раз возглавил прокат в России и СНГ.
25 января депутатам Государственной Думы показали "Чебурашку".
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев назвал образ Чебурашки из одноименного фильма, вышедшего в России в 2022 году, примером идеологии добра, которую необходимо пропагандировать среди детей на фоне противостояния западным ценностям из мультфильма "Пиноккио".