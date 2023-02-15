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53 минуты назад

Китайские исследователи рассказали о причинах усиления явлений Эль-Ниньо

Свободная пресса

Китайские исследователи обнаружили, что из-за глобального потепления увеличилась частота экстремальных явлений, связанных с Супер Эль-Ниньо и центрально-тихоокеанским Эль-Ниньо с 1980 года.

Исследователи рассказали о причинах усиления явлений Эль-Ниньо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К этому выводу пришла группа ученых из Государственной ключевой лаборатории LASG Института физики атмосферы Академии наук Китая и Института атмосферных наук Нанкинского университета.

По их мнению, климатическое явление Эль-Ниньо изменило свои характеристики с 1980-х годов, что проявилось в возникновении более частых экстремальных явлений, таких как наводнения, засухи и тепловые волны, связанных с Супер Эль-Ниньо и центрально-тихоокеанским Эль-Ниньо.

Помимо этого было установлено, что частота экстремальных явлений, связанных с Супер Эль-Ниньо и центрально-тихоокеанским Эль-Ниньо, также увеличилась в период 1875-1905 годов. Причем в те года концентрация углекислого газа антропогенного происхождения была относительно ниже.

Учеными также было определено, что частое возникновение экстремальных явлений с 1980 года было вызвано сочетанием двух факторов: антропогенного воздействия и внутренней изменчивости, связанной с Атлантическим многодекадным колебанием.

«Глубокий анализ исторической эволюции Эль-Ниньо помогает нам получить представление о причинах и механизмах его изменений, а также помогает понять его влияние на климатический пояс, где расположен Китай, в условиях глобального потепления», - сказал Хуан Ган, научный сотрудник лаборатории LASG, пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».

Ранее сообщалось, что в Шанхайской академии космических технологий начали разработку 4-й партии метеорологических спутников Фэнъюнь-3 (FY-3).

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