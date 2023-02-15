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1 час назад

В Telegram ответили WhatsApp на слова об опасном мессенджере

Газета.Ru

Представитель Telegram Реми Вон в комментарии GSMArena ответил на обвинения главы конкурирующего мессенджера WhatsApp Уилла Кэткарта об опасности использования мессенджера Павла Дурова.

В Telegram ответили WhatsApp на слова об опасном мессенджере
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вон пояснил, что в своих обвинениях глава WhatsApp ссылался на материал издания Wired.

«Статья Wired содержит много ошибок, а редакция игнорировала комментарии и ответы Telegram, что, в свою очередь, ввело Кэткарта в заблуждение», — отметил он.

В Telegram составили список из девяти ошибок в статье Wired. Например, представитель мессенджера заверил, что в приложении нет автоматического отслеживания местоположения пользователя, как уверяют журналисты.

По словам Вона, это возможно только в том случае, если пользователь самостоятельно сделает свое местоположение общедоступным. К настоящему моменту это сделали только 0,01% пользователей, пояснил он.

Также Вон указал на еще одну ошибку Кэткарта. Глава WhatsApp утверждал, что протокол сквозного шифрования Telegram (E2EE) не проходит независимую проверку. Однако представитель приложения уточнил, что ранее команда из итальянского университета Удине проверяла протокол MTProto 2.0, используемый Telegram для защиты своих чатов.

Ранее Уилл Кэткарт обвинил Telegram в отсутствии должного уровня безопасности для пользователей и призвал всех отказаться от мессенджера Павла Дурова.

Наука и техника,Уилл Кэткарт,Павел Дуров,
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