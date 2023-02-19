Стоит ли покупать iPhone в России в 2023 году: все за и против

iPhone, несмотря на свою оглушительную популярность, до сих пор остается весьма противоречивым брендом. Сторонники Apple утверждают, что это лучший смартфон, который можно приобрести за деньги, тогда как противники возражают, что телефона на базе Android могут делать все то же самое — только дешевле. Так стоит ли в итоге покупать iPhone? Мы разобрали ключевые достоинства и недостатки смартфона, чтобы помочь вам сделать выбор.

Фото: ТАСС ТАСС

Достоинства iPhone

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Качество сборки

Одно из главных достижений Apple — это непременно высокое качество сборки iPhone и тщательный контроль производства. Разработчики тщательно работают над каждым дизайном и применяют ряд материалов, от прочных сплавов алюминия до керамики. Пока Apple ежегодно выпускает телефоны высшего качества, состояние смартфонов на Android серьезно зависит от конкретного бренда.

Интуитивно понятный интерфейс

Еще одна причина популярности iPhone — это отлично проработанный интерфейс. Поклонники Android регулярно жалуются на недостаток возможностей iOS, однако последняя компенсирует не столь широкий функционал привлекательным внешним видом и простотой. Продукты Apple уже много лет существуют в закрытой экосистеме, где интерфейсы всех устройств максимально похожи друг на друга для комфорта пользователя. Да, новые модели iPhone регулярно получают новые функции — однако сама по себе iOS остается простой в эксплуатации.

Отличная камера

iPhone из года в год задает новые стандарты в плане мощности камер. Apple постоянно развивает свои фото-технологии: телефоны производителя предлагают лучшее качество съемки и четкость фотографий, чем большинство конкурентов. Чувствительные сенсоры камер iPhone неплохо работают в темноте, тогда как качество видео вполне позволяет снимать любительские фильмы и блоги.

Надежность защиты

Экосистема Apple обеспечивает повышенную безопасность персональных данных. Кроме того, магазин App Store более тщательно следит за тем, что сторонние разработчики выкладывают на продажу: процент мошеннических и просто низкокачественных приложений там гораздо меньше, чем в Google Play Store. Немаловажно и то, что злоумышленники, как правило, нацеливаются на самый популярный сегмент рынка: Android как раз доминирует на рынке смартфонов. Наконец, iPhone ограничивает разрешения приложений через функционал «песочницы», что также повышает безопасность системы.

Дизайн и внешний вид

Apple уделяет огромное внимание визуальной эстетике iPhone. Телефоны производителя уже давно не считаются просто гаджетами для связи — это модные металлические аксессуары, подчеркивающие статус владельца. Скругленные углы и безрамочный дисплей также работают на внешний вид телефона. Да, со временем габариты, цветовая схема и концепция дизайна iPhone пережили немало изменений, но телефоны Apple по-прежнему можно отличить от продукции конкурентов по одному лишь взгляду.

Производительность

Проприетарные процессоры Apple имеют отличную производительность и хорошо справляются со множеством задач одновременно. Релиз чипа A15 позволил последней линейке iPhone повысить мощность на 50% по сравнению с конкурентами.

Автономность

Большинство владельцев смартфонов согласны во мнении, что количество продвинутых функций не имеет значения, если малая емкость батареи не позволит извлечь из них максимум пользы. Apple прекрасно понимает важность хорошего времени автономной работы — каждая модель iPhone старается наращивать этот показатель. Например, iPhone 13 Pro Max способен работать на протяжении суток в режиме воспроизведения видео или стриминга.

Единая экосистема Apple

Уникальная фишка устройств Apple заключается в том, что все продукты производителя объединены в цельную экосистему, которая, помимо всего прочего, позволяет без проблем синхронизировать данные между носителями. Сама по себе экосистема не является решающим фактором при выборе между iPhone и телефонами на Android, но облегчает решение, если человек владеет другими устройствами Apple.

Недостатки iPhone

Высокая стоимость

iPhone всегда стоили значительно дороже конкурентов по рынку: топовые модели вполне могут стоить от 100 000 рублей и больше. Да, телефоны на Android не могут похвастать таким же премиальным дизайном и качеством сборки, однако в плане функций они практически не уступают устройствам Apple.

Сложности с загрузкой сторонних приложений

Мониторинг App Store на предмет недобросовестных приложений — это благословение и проклятие в одном флаконе. Если Android разрешает пользователю загружать любые программы на свой страх и риск, iOS активно сопротивляется любым попыткам обойти встроенные ограничения App Store. Защита от злоумышленников — это, конечно, здорово, но если вам не нравится ассортимент приложений в магазине производителя, то найти альтернативу будет тяжело.

Единая экосистема Apple

Возможность объединения всех устройств Apple в одну сеть — это здорово, но проблема в том, что она ограничена строго гаджетами от Apple. Тем временем, Android предлагает широкий выбор сторонних сервисов, интеграций и услуг, которые включают в себя гораздо больший спектр устройств.

Отсутствие разъема для наушников

Apple нередко принимает сомнительные решения: одно из самых спорных — это отказ от привычного разъема для наушников. iPhone предлагает либо беспроводные AirPods, либо подключение наушников через порт Lightning, который также выполняет роль разъема для зарядки. Подавляющее большинство телефонов на Android все еще имеет отдельный порт для наушников и не требует покупки специального аксессуара для прослушивания музыки.

Дорогие аксессуары

Кстати об аксессуарах: официальные комплектующие от Apple тоже могут влететь в копейку. Если Android поддерживает большой выбор аксессуаров от сторонних производителей, то iOS активно подталкивает пользователей к покупке исключительно лицензионных продуктов. Переходники, кабели и другие комплектующие от других фирм попросту могут некорректно работать.

Отсутствие слота для карты памяти