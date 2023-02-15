В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
50 минут назад

Google придумала новый способ слежки за пользователями Android и браузера Chrome

Газета.Ru

Компания Google объявила о запуске бета-версии Privacy Sandbox для Android 13, которая должна поднять планку конфиденциальности для пользователей. Однако, как пишет Ars Technica, это еще один способ слежения за интересами пользователей.

Согласно заявлениям Google, новая технология группирует пользователей по интересам, формируя их рекламный профиль. То есть вместо отслеживания интересов конкретного пользователя, рекламодатель будет получать доступ к обобщенной группе людей по их интересам. Отдельно отмечается, что пользователи смогут блокировать для себя неинтересные им рекламные тематики.

Пока нововведение запустили в бета-режиме для небольшого процента пользователей смартфонов под управлением Android 13. Также новые алгоритмы заработают в браузере Google Chrome, в котором в скором времени перестанут работать блокировщики рекламы и сторонние файлы cookies.

Глава WhatsApp призвал всех отказаться от Telegram

Несмотря на заявления Google о новом уровне конфиденциальности, редакция портала Ars Technica утверждает, что Privacy Sandbox станет очередной системой отслеживания компании для увеличения своего рекламного бизнеса.

Наука и техника,Видео,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители