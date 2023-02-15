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54 минуты назад

Глава WhatsApp призвал всех отказаться от Telegram

Газета.Ru

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт обвинил Telegram в отсутствии должного уровня безопасности для пользователей и призвал всех отказаться от мессенджера Павла Дурова. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Telegram не защищен сквозным шифрованием по умолчанию и не предлагает E2EE (сквозное шифрование) для групп», — заявил Кэткарт.

Этими словами он хотел показать превосходство WhatsApp над мессенджером Павла Дурова, в котором не используется сквозное шифрование в обычных чатах и группах в отличие от американского мессенджера.

Он также процитировал статью Wired, в которой утверждается, что в Telegram обнаружена уязвимость, позволяющая читать даже закрытые чаты.

В WhatsApp появилась новая функция

Кэткарт признался, что его критика может показаться корыстной, но он не стал призывать всех переходить на WhatsApp.

«Есть много других замечательных мессенджеров со сквозным шифрованием. Если вы не собираетесь использовать WhatsApp, используйте один из них, но не Telegram», — заключил Кэткарт.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как выглядит бета-версия «Россграма» и чем можно заняться в этой соцсети.

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