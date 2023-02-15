В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
4 минуты назад

Эксперт предупредила о новой уловке мошенников в Telegram

РИА "ФедералПресс"

Киберпреступники начали осваивать новый мессенджер – теперь и в Telegram россиянам приходят вредоносные сообщения. Подробнее о новой схеме обмана рассказала координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Эксперт предупредила о новой уловке мошенников в Telegram
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мошенничество в Telegram – новый тренд. Из-за этого в других видах мошенничества может наступить затишье. В этом мессенджере, думаю, начнут появляться новые схемы и способы выцыганить персональные данные, контакты и доступ к финансам граждан», – спрогнозировала эксперт в разговоре с радио Sputnik.

Уже сейчас, по словам Лазаревой, замечена новая уловка. Преступники отправляют людям от имени знакомых вредоносное ПО, поглощающее личные данные для доступа к мессенджеру.

Происходит все это следующим образом – пользователь получает сообщение с социальным посылом, например, от подруги. Она просит отдать голос за ребенка в каком-нибудь состязании по ссылке. Переход по ней ведет к потере доступа к Telegram.

Заполучив аккаунт человека, мошенники могут завладеть информацией о других профилях в соцсетях, а также взломать счета, сказала собеседница.

Лазарева призвала блокировать неизвестные телеграм-профили, игнорировать рекламу, не открывать подозрительные ссылки. При входе в мессенджер, по ее словам, лучше поставить двухфакторную аутентификацию. Если знакомый пишет странные сообщения, на них не стоит отвечать – лучше позвонить и уточнить информацию.

Наука и техника,Евгений Лазарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители