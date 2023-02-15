Эксперт предупредила о новой уловке мошенников в Telegram

Киберпреступники начали осваивать новый мессенджер – теперь и в Telegram россиянам приходят вредоносные сообщения. Подробнее о новой схеме обмана рассказала координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

«Мошенничество в Telegram – новый тренд. Из-за этого в других видах мошенничества может наступить затишье. В этом мессенджере, думаю, начнут появляться новые схемы и способы выцыганить персональные данные, контакты и доступ к финансам граждан», – спрогнозировала эксперт в разговоре с радио Sputnik.

Уже сейчас, по словам Лазаревой, замечена новая уловка. Преступники отправляют людям от имени знакомых вредоносное ПО, поглощающее личные данные для доступа к мессенджеру.

Происходит все это следующим образом – пользователь получает сообщение с социальным посылом, например, от подруги. Она просит отдать голос за ребенка в каком-нибудь состязании по ссылке. Переход по ней ведет к потере доступа к Telegram.

Заполучив аккаунт человека, мошенники могут завладеть информацией о других профилях в соцсетях, а также взломать счета, сказала собеседница.