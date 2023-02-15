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18 минут назад

Челябинский метеорит «похудел» и начал ржаветь

Никита Бородкин

Фрагмент челябинского метеорита спустя 10 лет после падения на Землю «похудел» на 3-5% массы и начал ржаветь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ученого местного госуниверситета Сергея Замоздра.

Челябинский метеорит потерял массу и начал ржаветь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 15 февраля 2013 года в Челябинске упал метеорит. При входе в атмосферу он разрушился на несколько частей, что вызвало распространение ударных волн по территории Челябинской области и соседних с ней регионов.

Осколки разрушили несколько непрочных построек, повредили десятки зданий и ранили около 2 тысячи человек. Самый большой кусок метеорита весом более 600 кг подняли из озера Чебаркуль. Сейчас он хранится под специальным куполом в музее «Южный Урал».

По словам научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова, падение схожего метеорита не предсказали бы и сейчас, однако технологии все ближе подбираются к этим возможностям. Вместе с тем «космическую» систему ПВО, которая защитила бы от подобных метеоритов, человечеству ждать еще долго.

Нежданный гость: Что открыл науке Челябинский метеорит

Крымские ученые Николай Киселев, Геннадий Борисов и Сергей Назаров также отметили, что Челябинский метеорит — самый крупный из известных космических тел, падавших на Землю за последний век. В случае его разрушения на меньшей высоте последствия для Челябинска и области были бы гораздо тяжелее — если дистанцию сократить в два раза, то мощность удара и ударной волны выросла бы в четыре раза.

Наука и техника,Геннадий Борисов,Николай Киселев,Сергей Назаров,РАН,
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