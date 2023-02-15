В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту

Необходимость двухфакторной аутентификации на Госуслугах объяснили

Использование паролей как единственного способа аутентификации уже давно признано экспертами ненадежным. В частности, это связывают с тем, что многие пользователи задают достаточно стандартные пароли либо хранят их на видном месте. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов. Он добавил, что введение двухфакторной аутентификации на Госуслугах является разумным решением.

Необходимость двухфакторной аутентификации на Госуслугах объяснили
© ТАСС

«Все больше компаний переводят своих пользователей на двухфакторную аутентификацию, поскольку по статистике каждый год киберпреступники осуществляют 18 миллиардов попыток подобрать пароль. Например, корпкорпорация Google еще с 2016 года начала отказываться от использования только паролей. В 2019 году MicrMicrosoft заявила, что будет предлагать только прогрессивные методы аутентификации для своих сервисов», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что за последнее время в России часто происходят утечки баз с персональными данными пользователей. С этими огромными массивами информации теперь работают мошенники. Госуслуги, между тем, становятся все более мультифункциональными, получение доступа к ним мошенниками может быть чревато значительными потерями для граждан.

«Логично использовать "двухфакторку" для всех сервисов, где используются персональные данные, данные с помощью которых можно осуществить мошеннические действия, финансовые сервисы, в корпоративном сегменте», — уверен Залотдинов.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России нашли способ повысить защиту аккаунтов пользователей «Госуслуг» от хакерских атак. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что для этих целей на портале введут обязательную двухфакторную аутентификацию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители