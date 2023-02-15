Астроном допустил создание космической системы ПВО против метеоритов

Он объяснил, что сбить космическое тело тяжело. Для этого, прежде всего, нужно отслеживать его длительное время. Ученый добавил, что идеи создания космической системы противовоздушной обороны (ПВО) есть. Он считает, что их смогут реализовать до конца века. «В XXI веке, конечно, будет. За ближайшие 80 лет, я думаю, придумают», — допустил он.