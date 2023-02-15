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1 час назад

Астроном допустил создание космической системы ПВО против метеоритов

Lenta.ru

Систему обороны от космической угрозы, способную сбить представляющий опасность болид, люди создадут в XXI веке, заявил астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Об этом пишет РИА Новости.

Астроном допустил создание космической системы ПВО против метеоритов
Фото: NASANASA

Он объяснил, что сбить космическое тело тяжело. Для этого, прежде всего, нужно отслеживать его длительное время. Ученый добавил, что идеи создания космической системы противовоздушной обороны (ПВО) есть. Он считает, что их смогут реализовать до конца века. «В XXI веке, конечно, будет. За ближайшие 80 лет, я думаю, придумают», — допустил он.

В ноябре 2021 года директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал, как должен выглядеть метеорит, способный разрушить Землю. Он считает, что это могут сделать небесные тела размером не менее километра.

Наука и техника,Анатолий Петрукович,РАН,
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