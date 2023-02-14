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35 минут назад

В РГГУ считают, что участие нейросети в дипломе выпускника преувеличено

Елена Прошина

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов заявил, что Александр Жадан мог намеренно преувеличить участие нейросети ChatGPT в написании дипломной работы. Об этом сообщается на сайте Российского союза ректоров.

В РГГУ считают, что участие нейросети в дипломе выпускника преувеличено
Фото: соцсетисоцсети

По мнению Безбородова, вся история с дипломом Жадана вызывает сомнения. Ректор посчитал подозрительным то, что студент сам рассказал об участии в работе нейросети. Кроме того, Безбородов заявил, что правдивость слов студента вызывает сомнение из-за того, что Жадан является блогером.

«Кажется вполне вероятным, что ради публичной огласки и популярности в среде своих подписчиков автор мог несколько преувеличить участие чат-бота в работе», – заявил ректор.

Впрочем, Безбородов также отметил, что ситуация с ChatGPT ясно показывает несовершенство работы «Антиплагиата» и даёт повод обсудить перспективу изменения самого формата выпускной работы студента. Ректор предположил, что смещение фокуса с реферативного на творческий аспект может «показать грань» между имитацией сознания и живым человеком. Эти вопросы, а также потенциальные меры противодействия подобным ситуациям руководство РГГУ планирует поднять 17 февраля на круглом столе.

Напомним, что студент РГГУ Александр Жадан за сутки написал и успешно защитил выпускную дипломную работу, которая была написана с помощью нейросети ChatGPT. Диплом прошёл проверку на антиплагиат и набрал 82% оригинальности.

Ранее в связи с этим случаем в Госдуме предложили пересмотреть проведение защиты дипломных работ.

Наука и техника,Александр Жадан,Госдума,
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