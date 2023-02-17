Пришельцы уже здесь? 10 самых громких случаев с НЛО

В НЛО нет ничего нового: человечество наблюдает за неопознанными летающими объектами уже тысячи лет. Однако современное увлечение пришельцами набрало обороты в середине прошлого века благодаря серии инцидентов, которые пришлись как раз на эпоху освоения космоса. Издание History рассказало о самых громких случаях, связанных с НЛО.

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Случай Кеннета Арнольда (1947 год)

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НЛО не стали бы столь популярной конспирологической темой в наши дни без гражданского пилота Кеннета Арнольда. Пролетая над горой Рейнер 24 июня 1947 года он якобы заметил в небе формацию из девяти синих, мерцающих объектов, которые быстро пронеслись мимо. Сначала Арнольд подумал, что они были какими-то новыми военными самолетами, однако чиновники военно-воздушных сил опровергли теорию. Озадаченный пилот описал неизвестные аппараты как «тарелки, запущенные вдоль водной глади» — благодаря этой фразе медиа и растиражировали термин «летающая тарелка». Правительство так и не смогло предложить внятных объяснений произошедшего: согласно официальной версии, Кеннет Арнольд увидел мираж или галлюцинацию.

Инцидент в Розуэлле (1947 год)

Пожалуй, самое известное событие подобного рода в мире. Летом 1947 года фермер Уильям Брейзел обнаружил на своем ранчо в Нью-Мехико таинственные обломки: металлические стержни, куски пластика, обрывки бумаги. После того, как он сообщил о находке, авиабаза ВВС США в Розуэлле отправила на ранчо солдат, которые поспешно вывезли обломки. Новостные заголовки пестрили криками о том, что в городе разбилась летающая тарелка, однако военные заявили, что НЛО был всего лишь останками погодного зонда.

Поклонники теорий заговоров утверждали, что командование армии пытается скрыть от населения правду. Конспирологи оказались наполовину правы: военные действительно кое-что скрывали, но не инопланетян. Обломки на ранчо Брейзела принадлежали засекреченному проекту Mogul: воздушным шарам, при помощи которых США надеялись засечь испытания ядерного оружия в СССР. В 1997 году американские ВВС даже опубликовали объемный доклад, который доходчиво развенчал миф о спрятанных пришельцах. Правда, это совсем не помешало Розуэллу стать туристической меккой для поклонников паранормальных историй.

Лаббокские огни (1951 год)

25 августа 1951 года трое профессоров из Техасского технологического университета проводили вечер на природе в Лаббоке. Они взглянули на небо и увидели, что над ними на высокой скорости полукругом пролетают мерцающие сферы. На протяжении следующих нескольких дней местные жители начали рассказывать о том же самом феномене. ВВС США изучило информацию и сделало вывод, что таинственные огни были отражениями уличных ламп на телах летящих птиц. Многие очевидцы отказываются принимать это объяснение, ссылаясь на то, что огни летели слишком быстро.

НЛО над Левеллендом (1957 год)

В культовом фильме «Близкие контакты третьей степени» есть знаменитая сцена, где НЛО выводит из строя электронику в автомобиле. Реальным источников вдохновения для этого момента послужил инцидент в Левелленде 1957 года, когда жители техасского городка якобы заметили ракету или странные огни, мешавшие работе электронных устройств. В домах отключался свет, двигатели автомобилей останавливались. Полиция изначально не верила рассказам, но затем сама заметила те же самые огни, после чего принялась за расследование. Согласно официальным источникам, причиной перебоев стала шаровая молния и электрический шторм — хотя в тот день нигде в регионе не было плохой погоды.

Тегеранский инцидент (1976 год)

Инцидент 1976 года в Тегеране начался как многие другие. Местных жителей обеспокоили яркие огни в небе: власти получили множество звонков, после чего отправили самолет на разведку. Но когда истребитель приблизился к объекту, электроника машины отказала, из-за чего пилот был вынужден вернуться на базу. Второй истребитель смог подобраться ближе и поймать необычное свечение на радаре, однако затем произошло нечто странное. По словам второго пилота, НЛО выпустило светящийся объект, который издали выглядел как ракета. Самолет приготовился к бою, однако его инструменты внезапно вышли из строя, что вынудило его вернуться на базу.

Иран обратился к США с просьбой помочь в расследовании. Опять же, если верить версии ВВС США, то практически каждый нюанс инцидента можно объяснить логически. Яркий свет мог быть Юпитером, который той ночью был виден в небе. Перебои в работе электроники были распространенной проблемой среди истребителей F-4, которые вылетели на разведку. Наконец, «инопланетные ракеты» на самом деле были метеоритным дождем.

Рэндлшемский инцидент (1980 год)

В декабре 1980 года солдаты ВВС США, служившие на британских военно-воздушных базах Вудбридж и Бентуотерс, доложили о непонятных, ярких огнях над Рэндлшемским лесом, который расположен примерно в 160 километрах от Лондона. Один из людей, отправившихся туда для разведки, якобы нашел неопознанный космический аппарат, а на следующий день другие подтвердили, что окружающие деревья получили повреждения. Помимо этого, в районе падения объекта зафиксировали повышенный уровень радиации.

Один из очевидцев записал свои наблюдения за огнями на диктофон: сторонники теории НЛО считают это одним из самых твердых доказательств инцидента. Однако министерство обороны Великобритании не нашло в событии каких-то угроз для нации, поэтому решило закончить расследование. С тех пор Рэндлшемский лес стал таким же туристическим местом, как и Розуэлл: предприимчивые энтузиасты даже оставили на опушке модель летающей тарелки.

Бельгийская волна (1989-1990 годы)