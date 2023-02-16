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4 часа назад

Смогут ли Венгрия, Россия и Франция обойтись без Германии в проекте АЭС "Пакш-2"

Российская Газетаиещё 4

Проект расширения единственной в Венгрии атомной электростанции, а по существу - строительство рядом с городом Пакш еще одной, более мощной и современной АЭС "Пакш-2" с российскими реакторами ВВЭР-1200 - продвигается и будет реализован, несмотря на все чинимые ему препятствия.

Смогут ли Венгрия, Россия и Франция обойтись без Германии в проекте АЭС "Пакш-2"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Твердую уверенность в этом выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после очередного тура консультаций в Париже со своими коллегами и руководством французской компании Framatome SAS.

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"Мы благодарны французскому правительству за то, что оно разрешило компании Framatome поставить систему управления для новой атомной электростанции "Пакш", - дал понять глава венгерского МИД. По его же словам, на встрече в Париже стороны подтвердили, что между Венгрией и Францией существует стратегическое взаимопонимание в области ядерной энергетики. "Мы боролись за то, чтобы ЕС признал ядерную энергетику устойчивой, и вместе мы боремся против дискриминации ядерной энергетики", - добавил министр.

Момент серьезный и, как никогда прежде, принципиальный. Дело в том, что в проекте "Пакш-2", помимо России, Франции и самой Венгрии, напрямую задействована Германия: их компания Siemens наравне с Framatome отвечает за поставку АСУ ТП - автоматизированной системы управления технологическими процессами будущей АЭС. А министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек решили открыто бойкотировать венгерский проект и не дают требуемых разрешений компании Siemens.

Чтобы не допустить патовой ситуации и гарантировать реализацию проекта АЭС "Пакш-2", венгерские власти прорабатывают различные сценарии, в том числе возможность увеличить долю Франции в венгерской ядерной промышленности.

Напомним: обязывающие документы о строительстве на АЭС "Пакш" энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200 Россия и Венгрия подписали в 2014 году. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" инжиниринговая компания АСЭ. Ответственность наших атомщиков - производство и поставка всего оборудования для "ядерного острова". Оборудование машинного зала (турбины и другое) - американская General Electric. А "мозги" будущей станции, то есть уже упомянутая АСУ ТП - консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия).

Уже объявлено, что первый бетон в основание "Пакш-2" планируется залить в сентябре 2023 года. Соответствующая лицензия генподрядчику выдана.

Сейчас на первой венгерской АЭС вырабатывается почти половина всей электроэнергии в стране. А с вводом в эксплуатацию двух новых блоков "Пакш-2" эта доля удвоится. И потому официальный Будапешт не скрывает: развитие атомной генерации в Венгрии - способ обеспечить ее энергобезопасность.

Наука и техника,Санкции,Роберт Хабек,Анналена Бербок,Петер Сийярто,General Electric,Siemens,Росатом,ЕС,
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