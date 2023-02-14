Китайские шары-шпионы: действительно ли они существуют

В США набирает обороты новый политический скандал: на территории страны якобы сбили китайский шар-шпион — не в первый раз за последние годы. Это может прозвучать смешно, но, на самом деле, некоторые государства мира (в том числе сами США) действительно применяют такие старые, казалось бы, технологии. Рассказываем, как появились первые шары шпионы, чем они отличаются от спутников и как их применяют сейчас.

Фото: NASA NASA

Когда появились первые шары-шпионы

Видео дня

Аэростаты уже очень давно применяются для сбора географических данных. Одними из первых с этой технологией экспериментировали французы: в первой половине 1790-х годов Франция применяла их для военной разведки. Шары, наполненные водородом, на деле не пролетали над вражескими войсками — их привязывали к земле кабелями. В корзине размещался экипаж из двух солдат: один разглядывал местность в телескоп, тогда как второй передавал информацию союзникам при помощи флагов.

В 1794 году именно французские аэронавты сформировали первые в мире военно-воздушные войска — их отряд получил название Compagnie d'Aéronautiers. Позднее этот опыт переняли американцы во время Гражданской войны. Изобретатель и шоумен Тадеуш Лоу организовал представление, которое убедило президента Авраама Линкольна использовать аэростаты в армии Союза. Самый большой из их аппаратов вмещал экипаж до пяти человек, включая телеграфиста, который передавал информацию о позициях Конфедератов.

Полтора века спустя, японские ученые впервые освоили технологию межконтинентальных аэростатов в 1944 году. Аппараты Fu-go (яп. «огненный воздушный шар») переносили зажигательные и осколочно-фугасные бомбы на высоте до 11 километров. По задумке инженеров, шары должны были достигнуть США за счет восходящих потоков воздуха, после чего сбросить груз над лесами и сельскохозяйственными территориями, чтобы создать пожары и посеять хаос. За полгода Япония запустила почти 10 000 шаров, однако они не причинили тех повреждений, на которые надеялись японские военные. Тем не менее, Fu-go считается одним из первых образцов межконтинентального оружия.

Через десять лет, когда наступила эпоха холодной войны, ВВС США вспомнила об аэростатах. Проект Genetrix представлял собой шары-шпионы, замаскированные под погодные зонды: они были запущены в небо над Советским Союзом и снимали фотографии засекреченных стратегических объектов. Тогда, во времена до повсеместного внедрения орбитальных спутников, это был единственный способ изучить географию СССР.

Чем шары-шпионы отличаются от спутников

На фоне высокотехнологичных спутников, которые могут собирать огромные объемы информации при помощи арсенала датчиков, аэростаты кажутся безнадежно архаичной технологией — но это далеко не так. Спутники, в отличие от шаров, не способны обеспечить круглосуточный обзор выбранной локации. Зонды, размещенные на низкой орбите, лишь периодически захватывают какие-то конкретные точки в объектив из-за вращения планеты. Спутники на геостационарной орбите, зависающие над одной локацией, пригодны только для стратегических целей.

Аэростаты же гораздо проще и дешевле в обслуживании. Их архаичность компенсирует недостатки и слепые зоны ультрасовременных спутников, но создает другую проблему. Скорость и точность направления шаров зависит от потоков ветра, поведение которых можно предсказать только в теории — и то, на практике прогнозы не всегда оказываются точными.

Применяются ли шары-шпионы сейчас

Да, конечно. США уже не впервые обвиняет Китай в запуске шпионских аэростатов, однако это не значит, что сами американцы не занимаются аналогичными технологиями. На дворе царит эпоха расцвета искусственного интеллекта и нейросетей. Многие частные компании пытаются интегрировать их в свои разработки: например, ИИ может анализировать прогнозы погоды и данные авиакомпаний, чтобы выбрать подходящую высоту полета. Project Loon (одна из дочерних компаний Alphabet) в 2017 году запустила аэростаты в стратосферу — на этом слое атмосферы нет конвекции, что позволяет четче контролировать перемещения шара.