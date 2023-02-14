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54 минуты назад

В Google признали нерабочее состояние нового сервиса после запуска

Газета.Ru

Официальный анонс нового чат-бота с элементами искусственного интеллекта Bard от Google был преждевременным, так как проект еще не был полноценно готов к запуску. Об этом заявил глава совета директоров Google Джон Хеннесси, сообщает телеканал CNBC.

В Google признали нерабочее состояние нового сервиса после запуска
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Я думаю, что Google сначала не решалась полноценно внедрять этот проект, потому что считала, что он еще не готов к выходу в свет, но я думаю, что в качестве демонстрации его возможностей это отличная технология», — отметил он.

По мнению Хеннесси, генеративный ИИ, создающий тексты, изображения или видео по запросу пользователей, еще через один-два года станет действительно полезным инструментом для общественности.

Он признал, что Google медлит с полноценным развертыванием своего конкурента ChatGPT в поисковик и другие сервисы корпорации отчасти потому, что он все еще дает неправильные ответы.

«Вы не захотите выпускать систему, которая либо говорит неправильные вещи, либо иногда говорит токсичные вещи», — добавил Хеннесси, практически процитировав ответ генерального директора Сундара Пичаи на встрече с сотрудниками в декабре 2022 года.

По его мнению, в индустрии работают над тем, чтобы минимизировать риски от использования технологии с целью дезинформации и противоправных действий.

«Я впечатлен тем, что чат-боту удается, по крайней мере, на довольно поверхностном уровне, сделать многое правильно», — заключил глава совета директоров.

Ранее сообщалось, что cотрудники Google начали критиковать руководство за поспешный анонс Bard. Работники посчитали, что нейросеть попросту не готова и высмеяли решение руководства сократить тысячи сотрудников незадолго до взлета популярности конкурирующего чат-бота ChatGPT.

Наука и техника,Джон Хеннесси,Google,
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