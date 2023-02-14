Владельцы смартфона Realme 10 Pro+ в версии для КНР заметили, что их гаджеты перестали принимать и совершать звонки. На проблему обратил внимание главный редактор Mobiltelefon Евгений Макаров в Telegram-канале «Лысый из MT».

«Ваш телефон адаптирован для определенного региона. В текущем регионе функции связи ограничены», — говорится в сообщении на экране устройства.

Пользователям Realme для решения проблемы посоветовали обратиться в службу поддержки китайского вендора.

Отмечается, что смартфоны Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+ начали официально продавать в России в феврале этого года. Среди россиян нашлись и те, кто заказал китайскую версию смартфона до старта продаж в стране.

«Предположительно, все новые модели 2023 года у BBK (OPPO, Realme, OnePlus) могут идти с такой особенностью. Помогает ли предварительная активация в Китае — пока непонятно», — констатировал Макаров.