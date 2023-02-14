В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
18 минут назад

В России начали блокировать смартфоны Realme

Газета.Ru

Владельцы смартфона Realme 10 Pro+ в версии для КНР заметили, что их гаджеты перестали принимать и совершать звонки. На проблему обратил внимание главный редактор Mobiltelefon Евгений Макаров в Telegram-канале «Лысый из MT».

«Ваш телефон адаптирован для определенного региона. В текущем регионе функции связи ограничены», — говорится в сообщении на экране устройства.

Пользователям Realme для решения проблемы посоветовали обратиться в службу поддержки китайского вендора.

Названы лучшие смартфоны января по соотношению цена-производительность

Отмечается, что смартфоны Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+ начали официально продавать в России в феврале этого года. Среди россиян нашлись и те, кто заказал китайскую версию смартфона до старта продаж в стране.

«Предположительно, все новые модели 2023 года у BBK (OPPO, Realme, OnePlus) могут идти с такой особенностью. Помогает ли предварительная активация в Китае — пока непонятно», — констатировал Макаров.

Ранее о похожей проблеме сообщалось для владельцев смартфонов OnePlus 11, которые также входят в группу компаний китайского техногиганта BBK. Россиян с этими гаджетами также лишили возможность совершать и принимать звонки. Проблема также конснулась и жителей других стран.

Наука и техника,Видео,Евгений Макаров,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители