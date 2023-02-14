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33 минуты назад

Министра Финляндии взломали через WhatsApp

Газета.Ru

Аккаунт в мессенджере WhatsApp министра экономического развития Финляндии Мики Линтиля был взломан неизвестными. Об этом сообщает местный портал Yle.

Министра Финляндии взломали через WhatsApp
Фото: Газета.ruГазета.ru

Отмечается, что политик подтвердил факт взлома, однако отказался рассказать детали случившегося.

«Мой смартфон на проверке, так что ничего нового сказать не могу», — сообщил Линтиля.

Министр также не стал прямо отвечать на вопрос о том, мог ли кто-то другой воспользоваться его телефоном перед взломом в WhatsApp.

Уполномоченная по защите данных Ану Талус назвала «исключительным случаем» взлом аккаунта Линтиля.

«Я не знаю, чтобы раньше происходили подобные случаи», — добавила чиновница.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев подверг критике мессенджер WhatsApp за запоздалое введение новых функций.

По его мнению, WhatsApp — «супермегаблевотная программа», которая крайне неудобна в использовании в любых условиях. Блогер посоветовал всем пользователям WhatsApp перейти на мессенджер Telegram Павла Дурова.

Наука и техника,Артемий Лебедев,Павел Дуров,
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