Министра Финляндии взломали через WhatsApp

Аккаунт в мессенджере WhatsApp министра экономического развития Финляндии Мики Линтиля был взломан неизвестными. Об этом сообщает местный портал Yle.

«Мой смартфон на проверке, так что ничего нового сказать не могу», — сообщил Линтиля.

Министр также не стал прямо отвечать на вопрос о том, мог ли кто-то другой воспользоваться его телефоном перед взломом в WhatsApp.