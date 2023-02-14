Министра Финляндии взломали через WhatsApp

Аккаунт в мессенджере WhatsApp министра экономического развития Финляндии Мики Линтиля был взломан неизвестными. Об этом сообщает местный портал Yle.
Отмечается, что политик подтвердил факт взлома, однако отказался рассказать детали случившегося.
«Мой смартфон на проверке, так что ничего нового сказать не могу», — сообщил Линтиля.
Министр также не стал прямо отвечать на вопрос о том, мог ли кто-то другой воспользоваться его телефоном перед взломом в WhatsApp.
Уполномоченная по защите данных Ану Талус назвала «исключительным случаем» взлом аккаунта Линтиля.
«Я не знаю, чтобы раньше происходили подобные случаи», — добавила чиновница.
Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев подверг критике мессенджер WhatsApp за запоздалое введение новых функций.
По его мнению, WhatsApp — «супермегаблевотная программа», которая крайне неудобна в использовании в любых условиях. Блогер посоветовал всем пользователям WhatsApp перейти на мессенджер Telegram Павла Дурова.