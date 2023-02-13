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1 час назад

В «Яндекс» объяснили причину недавнего масштабного сбоя

Газета.Ruиещё 4

Недавний масштабный сбой в работе сервисов компании «Яндекс» случился из-за неполадок в сетевом оборудовании. Об этом российский IT-гигант сообщил в своем новом пресс-релизе.

В «Яндекс» объяснили причину недавнего масштабного сбоя
Фото: ТАССТАСС

Речь идет об инциденте, случившемся 6 февраля 2023 года. В тот день примерно с 17:00 до 17:50 у ряда пользователей не работали такие сервисы, как «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск», «Яндекс.Такси» и не только. В частности, сообщалось о проблемах в работе «умных» колонок с голосовым помощником «Алиса».

«Яндекс» завершил анализ инцидента. Установлено, что главной причиной недоступности сервисов стал каскадный сбой в работе сетевого оборудования, спровоцированный выходом из строя одного из сетевых устройств – граничного маршрутизатора. Инженеры «Яндекса» воспроизвели сбой в лабораторных условиях и выявили в ОС маршрутизатора баг, оказавший ключевое влияние на развитие событий», – сообщили в пресс-службе компании.

В «Яндексе» также добавили, что компания приняла меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем. В частности, российский IT-гигант сообщил о возникшей проблеме производителю оборудования, из-за которого случилась авария.

Наука и техника,Яндекс,
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