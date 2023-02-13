В «Яндекс» объяснили причину недавнего масштабного сбоя

Речь идет об инциденте, случившемся 6 февраля 2023 года. В тот день примерно с 17:00 до 17:50 у ряда пользователей не работали такие сервисы, как «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск», «Яндекс.Такси» и не только. В частности, сообщалось о проблемах в работе «умных» колонок с голосовым помощником «Алиса».