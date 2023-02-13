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Рост одной технологичной отрасли в России резко замедлился

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Темпы роста доходов бизнеса на российском рынке онлайн-образования резко замедлились. Если в 2021 году выручка топ-100 edtech-компаний росла на 70 процентов в годовом выражении, то в 2022 году этот показатель упал до 17,95 процента, свидетельствуют данные агентства Smart Ranking, которые получили «Ведомости».

Рост одной технологичной отрасли в России резко замедлился
© РИА Новости

Одной из ключевых причин для замедления столь высокотехнологичной и перспективной отрасли стала снизившаяся платежеспособность населения, считает генеральный директор онлайн-школы «Нетология» Марианна Снигирева. Другой фактор — это уход из страны зарубежных рекламных платформ, в частности Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), а также Google AdWords.

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Кроме того, в условиях кризиса упал спрос на бизнес-образование из-за стремления людей держаться за более стабильную работу, говорит руководитель Edtech-кластера фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина. Снижение выручки в этом сегменте составило 21,7 процента (до 9,7 миллиарда рублей).

В то же время существенный рост наблюдался в направлениях детского образования (увеличение выручки на 28,9 процента до 26,8 миллиарда рублей), дополнительного профессионального образования (на 25,8 процента до 30,8 миллиарда рублей) и изучения иностранных языков (плюс 10,9 процента до 9,4 миллиарда рублей). С этой оценкой Smart Ranking согласились и другие участники рынка, в частности «Нетология», Ultimate Education, «Учи.ру», «Интернетурок» и Maximum Education.

Ключевым фактором роста сегмента детского образования стало то, что родители даже в кризисные периоды отказываются экономить на обучении детей, сказал гендиректор Maximum Education Михаил Мягков. Для рынка дополнительного образования драйвером выступили курсы по IT, включая программирование.

Опрошенные «Ведомостями» участники рынка и эксперты считают, что по итогам 2023 года в условиях кризиса edtech-рынок не восстановит прежние темпы роста и покажет динамику увеличения выручки на 10-30 процентов.

Ранее в Сбере рассказали о ключевых трендах на рынке онлайн-образования. По словам директора Центра индустрии образования Сбербанка Натальи Журавлевой, ожидается резкий рост числа клиентов за счет трансформации рынка труда и возникновение навигационных сервисов, которые помогут сориентироваться в многообразии курсов и построить индивидуальную образовательную траекторию.

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