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53 минуты назад

«Будут засыпать»: ученый о судьбе образовавшегося в Турции разлома

News.ru

Образовавшийся в Турции разлом после землетрясений должны засыпать, сообщил NEWS.ru cтарший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Институт геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев. По его словам, в тех местах, где разлом мешает человеческой жизнедеятельности, его уберут рукотворным способом. Гуляев считает, что в отдаленных местах процесс ликвидации могут оставить природе.

В местах где разлом мешает человеческой жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры, его однозначно будут засыпать и разравнивать рукотворным способом. А в более отдаленных, диких местах, процесс выравнивания вполне можно оставить и природе. Так как, сам по себе, он как таковой опасности не представляет, — заявил Гуляев.

12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения. В Telegram-канале государственной корпорации подчеркнули, что специалисты продолжают осуществлять космический мониторинг последствий природного катаклизма.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года.

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