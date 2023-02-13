В местах где разлом мешает человеческой жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры, его однозначно будут засыпать и разравнивать рукотворным способом. А в более отдаленных, диких местах, процесс выравнивания вполне можно оставить и природе. Так как, сам по себе, он как таковой опасности не представляет, — заявил Гуляев.