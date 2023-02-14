Создатель ChatGPT назвал чат-бот «ужасной программой»

«Людям это действительно нравится, что делает нас очень счастливыми. Но никто еще не сказал бы, что это отличная, хорошо интегрированная программа. Потому что на самом деле это ужасная программа, но здесь так много ценности, что люди готовы с этим мириться», — заключил Альтман.