Создатель ChatGPT назвал чат-бот «ужасной программой»

Соучредитель и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что в курсе проблем с чат-ботом ChatGPT с элементами искусственного интеллекта, который разработала его компания. В интервью подкасту Hard Fork он назвал проект «ужасной программой» из-за множества недочетов.
«Люди действительно просто заходят на сайт, который иногда работает, а иногда не работает», — отметил глава OpenAI, имея в виду частые сообщения об ошибках ChatGPT.
По словам Альтмана, многие пользователи придумывают разные варианты взаимодействия с чат-ботом для своих целей.
«Они что-то вводят, пытаются, пока не получат правильные ответы, а затем копируют этот ответ и вставляют его куда-нибудь еще, а затем возвращаются и пытаются интегрировать его с другими своими данными», — пояснил разработчик.
ChatGPT покорил интернет в начале 2023 года. Многие пользователи уверены, что чат-бот достаточно хорошо справляется с написанием сопроводительных писем, строк кода и даже текстов для учебы и работы.
«Людям это действительно нравится, что делает нас очень счастливыми. Но никто еще не сказал бы, что это отличная, хорошо интегрированная программа. Потому что на самом деле это ужасная программа, но здесь так много ценности, что люди готовы с этим мириться», — заключил Альтман.