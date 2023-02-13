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1 час назад

Ученые оценили вероятность землетрясений на Урале

Уралинформбюроиещё 2

В Свердловской области возможно землетрясение с интенсивностью 7 баллов, но такие события происходят крайне редко. Это следует из слов заведующего лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Дениса Шулакова.

Ученые оценили вероятность землетрясений на Урале
Фото: 1РегУралинформбюро1РегУралинформбюро

"Для Свердловской области землетрясение с интенсивностью 7 баллов (отличная от магнитуды единица. – Прим. ред.) может происходить в среднем раз в 5 000 лет. Для более точной оценки нужны дополнительные исследования. Сейчас у нас сеть сейсмических станций недостаточно плотная, чтобы ответить на этот вопрос", – отметил он.

Денис Шулаков добавил, что землетрясения с интенсивностью 6 баллов на Урале фиксировались трижды: в 1798 году возле Кунгура, в 1914 году – у Билимбая, в 2018 году – в Катав-Ивановске.

По словам заведующего лабораторией сейсмометрии Института геофизики имени Ю. П. Булашевича УрО РАН Михаила Воскресенского, в Катав-Ивановске магнитуда составила 4,4–4,6, это привело к тому, что у порядка 20% жилых зданий появились незначительные структурные повреждения, в частности, трещины на штукатурке на фасаде, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в результате землетрясений (магнитуда самого мощного составила 7,7) на юго-востоке Турции, произошедших 6 февраля, погибли 31 643 человека, десятки тысяч человек пострадали. Катастрофа также затронула соседнюю Сирию, там, по одной из оценок, погибли 8,5 тысячи человек.

Наука и техника,Михаил Воскресенский,РАН,
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