Ученые оценили вероятность землетрясений на Урале

В Свердловской области возможно землетрясение с интенсивностью 7 баллов, но такие события происходят крайне редко. Это следует из слов заведующего лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Дениса Шулакова.

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"Для Свердловской области землетрясение с интенсивностью 7 баллов (отличная от магнитуды единица. – Прим. ред.) может происходить в среднем раз в 5 000 лет. Для более точной оценки нужны дополнительные исследования. Сейчас у нас сеть сейсмических станций недостаточно плотная, чтобы ответить на этот вопрос", – отметил он.

Денис Шулаков добавил, что землетрясения с интенсивностью 6 баллов на Урале фиксировались трижды: в 1798 году возле Кунгура, в 1914 году – у Билимбая, в 2018 году – в Катав-Ивановске.

По словам заведующего лабораторией сейсмометрии Института геофизики имени Ю. П. Булашевича УрО РАН Михаила Воскресенского, в Катав-Ивановске магнитуда составила 4,4–4,6, это привело к тому, что у порядка 20% жилых зданий появились незначительные структурные повреждения, в частности, трещины на штукатурке на фасаде, передает "Уралинформбюро".