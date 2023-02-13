Пронесшийся над Европой метеорит попал на видео

Утром 13 февраля между Великобританией и Францией упал метеорит, сообщает Wales Online. Он приземлился недалеко от провинции Ла-Манш, его диаметр был не больше одного метра. Космическому телу присвоили название Sar2667. В Сети были опубликованы видео с метеором.

В Красноярске в ночь на 17 октября в небе заметили неопознанный объект, оставлявший сине-зеленое свечение. Местные жители, снявшие происходящее на видео, предположили, что это может быть ракета или комета. Участник объединения астрономов-любителей «КрасАстро» Роман Морячков предположил, что это мог быть болид — яркий метеор, который ранее пролетел над Томской областью. В свою очередь научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин заявил, что метеорит может быть не чем иным, как космическим мусором рукотворного происхождения. По его словам, также есть версия, что падающий объект является болидом — яркий метеор, отбрасывающий тени.