Более 1 млн ноутбуков скопилось на складах дистрибуторов в России

Профицит ноутбуков образовался у дистрибуторов электроники в России, около 1 млн устройств оказалось не реализовано с прошлого года. Больше всего на складах скопилось ноутбуков от тайваньского производителя MSI, американского HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одном из крупных дистрибуторов.

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Ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев также подтвердил профицит ноутбуков на рынке РФ. Он считает, что причина затоваренности возникла из-за дефицита устройств в начале 2022 года, когда дистрибуторы начали активно запасаться устройствами из-за возросшего спроса.

В результате, на российский рынок попала продукция самых разных производителей, в большинстве случаев без постпродажной поддержки и русификации. Но в четвертом квартале 2022 года начала полноценно работать схема параллельного импорта и на рынок вернулись товары премиум-брендов, уточнил Шершнев.

Перенасыщение рынка ноутбуками подтвердил и руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков "Ситилинка" Алексей Дашкевич. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов добавляет, что в РФ наблюдается также большой запас смартфонов, но марки и объемы не уточняет.