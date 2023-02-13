Более 1 млн ноутбуков скопилось на складах дистрибуторов в России

Профицит ноутбуков образовался у дистрибуторов электроники в России, около 1 млн устройств оказалось не реализовано с прошлого года. Больше всего на складах скопилось ноутбуков от тайваньского производителя MSI, американского HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одном из крупных дистрибуторов.
Ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев также подтвердил профицит ноутбуков на рынке РФ. Он считает, что причина затоваренности возникла из-за дефицита устройств в начале 2022 года, когда дистрибуторы начали активно запасаться устройствами из-за возросшего спроса.
В результате, на российский рынок попала продукция самых разных производителей, в большинстве случаев без постпродажной поддержки и русификации. Но в четвертом квартале 2022 года начала полноценно работать схема параллельного импорта и на рынок вернулись товары премиум-брендов, уточнил Шершнев.
Перенасыщение рынка ноутбуками подтвердил и руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков "Ситилинка" Алексей Дашкевич. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов добавляет, что в РФ наблюдается также большой запас смартфонов, но марки и объемы не уточняет.
По оценке "М.Видео-Эльдорадо", в 2022 году в России было продано около 3,1 млн ноутбуков, из них в преддверии новогодних праздников - около 1 млн, "более 30% штучных продаж за прошлый год пришлось на китайские бренды, только в третьем и четвертом кварталах доля этих производителей на рынке достигала 40-45%".