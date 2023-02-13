Безопасность продуктов хотят обеспечить радиационной обработкой

От паразитов и порчи продукты предлагают защищать с помощью ионизирующего излучения. Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседании Госдумы во время весенней сессии. Безопасность этой технологии уже подтвердили ученые и эксперты из разных стран.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Настрой оптимистичный

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Документ закрепляет в законодательстве понятие специальной обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции ионизирующим излучением — радиационной обработки. Также он устанавливает необходимость обеспечения радиационной безопасности этого процесса и получившихся товаров.

Изменения затронут законы «О развитии сельского хозяйства» «О карантине растений», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О защите прав потребителей», «О ветеринарии» и другие. Это нужно, чтобы сформировать полноценную правовую базу для использования этой технологии. Сейчас в законодательстве нет норм, определяющих подобное применение ионизирующего излучения, хотя отдельные вопросы урегулированы в межгосударственных и национальных ГОСТах, то есть запрета его использовать тоже нет.

Авторы законопроекта — группа депутатов и сенаторов — предполагают, что такое нововведение простимулирует развитие инновационных технологий для обработки продукции. А это в свою очередь не только поможет обеспечить потребителей качественными и безопасными продуктами, но и улучшит условия для развития экспорта отечественных товаров, так как позволит увеличить их производство.

Документ приняли в первом чтении в июле 2020 года. Потом его дальнейшее рассмотрение переносили пять раз, а теперь включили в календарь Госдумы на 14 февраля 2023 года. Соавтор законопроекта, первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров считает, что в этот раз у их инициативы есть реальные перспективы: «Я думаю, что все-таки мы этот закон примем в весеннюю сессию». При этом концепция законопроекта полностью сохранится, и он позволит широко использовать такую технологию, заверил Майоров.

Старая добрая фумигация

Сейчас обработка экспортных и импортных грузов регулируется фитосанитарными требованиями. Их игнорирование может привести к тому, что получатель вообще откажется принимать товар, если обнаружат в нем карантинные организмы.

Сейчас для этого используют в основном фумигацию, то есть устраняют возможных вредителей с помощью различных ядовитых для них газов. Технологию применяют и для увеличения сроков хранения скоропортящихся овощей и фруктов на складах.

Общие требования к перевозке и хранению пищевой продукции сгруппированы в постановлении главного государственного санитарного врача. Среди них — наличие специальной одежды и медкнижек у работников и сопровождающих, ежедневный контроль за температурно-влажностным режимом хранения, соблюдение товарного соседства.

Отдельные требования описаны и для разных видов товаров. Например, охлажденное мясо нужно хранить вертикально и без соприкосновения друг с другом, стенами и полом холодильной камеры, а мороженое мясо — на стеллажах или поддонах.

Есть на практике, нет в законе

Несмотря на возможные пугающие ассоциации, радиационная обработка сырья и готовой продукции пользуется популярностью во многих странах мира. Причем такая работа ведется там уже давно, отметил соавтор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

«Это дает возможность удлинять сроки годности той же курицы, индейки, свинины и так далее», — пояснил депутат. Также эта обработка, если проводить ее с соблюдением всех требований безопасности, уничтожает паразитов и снижает риск порчи.

В СССР технологию использовали с 1958 по 1983 год для обработки отдельных партий продуктов. А современные исследования ведущих российских научных организаций подтверждают, что такое применение ионизирующего излучения эффективно и безопасно для людей.

Сейчас российская промышленность уже делает оборудование для ионизирующей обработки и имеет большой портфель заказов, потому что производители активно работают с этой технологией, особенно если они занимаются мясной, рыбной и молочной продукцией, рассказал Кашин «Парламентской газете».