Представлен смарт-монокль с функцией видеосъемки

В сети открылись продажи умного монокля с собственной камерой и OLED-дисплеем. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru. Устройство получило название Brilliant Monocle. Оно может крепиться на очки при помощи специальной прищепки.

Фото: Brilliant Labs Brilliant Labs

Гаджет получил проекционный дисплей с разрешением 640×640 пикселей и углом обзора в 20 градусов, а также камеру, которая позволяет делать фото и видео в разрешении 720p.

Также монокль умеет хранить файлы и выводить их на экран в виде дополненной реальности (AR), записывать звук вокруг и демонстрировать владельцу разнообразные данные, например, прогноз погоды или время.

Отмечается, что исходный код устройства находится в общем доступе, поэтому его можно настроить буквально "под себя". Стоимость Brilliant Monocle составляет $349 (около 25,7 тыс. руб.). Пока смарт-монокль продается только на территории США.