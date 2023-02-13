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17 минут назад

Представлен смарт-монокль с функцией видеосъемки

Газета.Ruиещё 1

В сети открылись продажи умного монокля с собственной камерой и OLED-дисплеем. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru. Устройство получило название Brilliant Monocle. Оно может крепиться на очки при помощи специальной прищепки.

Представлен смарт-монокль с функцией видеосъемки
Фото: Brilliant LabsBrilliant Labs

Гаджет получил проекционный дисплей с разрешением 640×640 пикселей и углом обзора в 20 градусов, а также камеру, которая позволяет делать фото и видео в разрешении 720p.

Также монокль умеет хранить файлы и выводить их на экран в виде дополненной реальности (AR), записывать звук вокруг и демонстрировать владельцу разнообразные данные, например, прогноз погоды или время.

Отмечается, что исходный код устройства находится в общем доступе, поэтому его можно настроить буквально "под себя". Стоимость Brilliant Monocle составляет $349 (около 25,7 тыс. руб.). Пока смарт-монокль продается только на территории США.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что владельцы складного смартфона Galaxy Z Fold 3 пожаловались на странные трещины на экране.

Наука и техника,Mail.ru Group,
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