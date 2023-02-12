Назван простой тест для определения риска ранней смерти

Американские ученые выявили признак, который может указывать на риск ранней смерти, пишет таблоид The Sun.

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Пожилым людям нужно обращать внимание на силу хвата — способность крепко держать предметы в сжатой кисти. Согласно исследованию, люди со слабыми руками стареют быстрее, чем более сильные участники эксперимента.

Ведущий автор исследования Марк Питерсон заявил, что открытие должно побудить всех медиков тестировать силу пациентов во время профилактических приемов. Ведь неспособность человека крепко держать что-либо говорит об общей слабости организма, пояснил эксперт.

— Общая слабость в пожилом возрасте указывает на высокий риск развития хронических заболеваний, — сказал он. — Среди них — слабоумие, сердечно-сосудистые болезни и диабет.

Человек, который не чувствует в руках силы, должен отправиться к доктору и проверить общее состояние здоровья.

— Нужно повышать общую выносливость, сосредоточиться на сбалансированном питании, отказаться от алкоголя и начать вести регулярную физическую активность, — объяснил врач.