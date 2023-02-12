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39 минут назад

Cell: Отпечатки пальцев человека заложены в генах и формируются в утробе

FBM.ru

Международная группа учёных описала процесс формирования отпечатков пальцев. Результатами работы они поделились с журналом Cell.

Ученые описали процесс формирования отпечатков пальцев
Фото: FBM.ruFBM.ru

Наверняка все знают, что отпечатки пальцев у людей уникальны — даже у однояйцевых близнецов разные отпечатки. Почему это так? Изучая, как развиваются отпечатки пальцев, учёные отследили их формирование у эмбрионов мышей и рассмотрели генетику их развития.

Напомним, что в 1950-х годах Аланом Тьюрингом был предложен процесс развития, при котором листья растут в особом порядке. По его мнению, некоторые молекулы в растущей системе способствуют росту клеток, в то время как другие препятствуют ему. В итоге две силы действуют друг против друга на соседние клетки. Это стало причиной возникновения гребней, которые привели к уникальным образованиям, таким как полосы на зебре.

Наблюдая за образованием отпечатков пальцев на зародышах мышей (и человеческих клетках в чашке Петри), учёные увидели, что гребни росли и взаимодействовали друг с другом в различных частях кончика пальца — кончике, центре и части. По мере того как различные группы клеток соприкасались друг с другом относительно их физического расположения, возникали узоры завитков.

Случайное нахождение пальцев в матке, когда клетки сталкиваются, образуя гребни, делает узоры разными. Именно поэтому даже у близнецов разные отпечатки пальцев.

Наука и техника,Алан Тьюринг,
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