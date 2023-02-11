NASA помогает "Роскосмосу" выявить причины утечки на "Прогрессе МС-21"

Специалисты NASA оказывают «Роскосмосу» помощь в причинах утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле «Прогресс МС-21» на международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

Фото: NASA/Roscosmos/Reuters NASA/Roscosmos/Reuters

«Специалисты NASA помогают своим российским коллегам в выявлении причин утечки теплоносителя на корабле «Прогресс МС-21», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты следят за работой всех систем МКС и пока не выявили каких-либо других проблем на станции.

Ранее сообщалось, что на «Прогрессе МС-21» случилась утечка теплоносителя из системы терморегулирования корабля.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что госкорпорация проанализирует причину разгерметизации грузового корабля «Прогресса МС-21».