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29 минут назад

NASA помогает "Роскосмосу" выявить причины утечки на "Прогрессе МС-21"

Газета.Ru

Специалисты NASA оказывают «Роскосмосу» помощь в причинах утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле «Прогресс МС-21» на международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

NASA помогает "Роскосмосу" выявить причины утечки на "Прогрессе МС-21"
Фото: NASA/Roscosmos/ReutersNASA/Roscosmos/Reuters

«Специалисты NASA помогают своим российским коллегам в выявлении причин утечки теплоносителя на корабле «Прогресс МС-21», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты следят за работой всех систем МКС и пока не выявили каких-либо других проблем на станции.

«Роскосмос» сообщил о разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21»

Ранее сообщалось, что на «Прогрессе МС-21» случилась утечка теплоносителя из системы терморегулирования корабля.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что госкорпорация проанализирует причину разгерметизации грузового корабля «Прогресса МС-21».

Разгерметизированный космический грузовик выведут с орбиты и затопят в океане 18 февраля.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Роскосмос,NASA,
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