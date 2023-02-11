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8 минут назад

Стало известно, как формируются уникальные отпечатки наших пальцев

Илья Родин

Международная группа биологов раскрыла процесс формирования уникальных отпечатков пальцев. Результаты своего труда ученые опубликовали в журнале Cell.

Стало известно, как формируются уникальные отпечатки наших пальцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что у каждого человека на планете есть уникальные особенности. В частности, это рисунок сетчатки, отпечатки пальцев, узор вен на ладони.

С тем, чтобы понять, каким именно способом формируется узор на кончиках пальцев, биологи провели ряд научных экспериментов. Они проследили развитие отпечатков пальцев у эмбрионов мышей и в культуре человеческих клеток.

Исследователи обнаружили, что в формировании отпечатков важную роль играет открытая математиком Аланом Тьюрингом «система реакции-диффузии».

Наблюдение показало, что клетки кожи ведут себя в соответствии с этой системой. Ученым удалось выяснить, что формирующиеся микрогребешки распространяются в стороны, как волны, постоянно сталкиваясь и взаимодействуя друг с другом

Процесс, который в в итоге приводит приводит к формированию уникального узора отпечатка, начинается на кончике пальца, в центре подушечки и ближе ко второй фаланге пальца, заметили биологи.

Ученые резюмировали, что на начальных стадий процесс напоминает формирование волосяных фолликулов. Соответственно, предположили они, рисунок волос также может быть уникальным у каждого человека.

Наука и техника,Алан Тьюринг,
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