Стало известно, как формируются уникальные отпечатки наших пальцев

Международная группа биологов раскрыла процесс формирования уникальных отпечатков пальцев. Результаты своего труда ученые опубликовали в журнале Cell.
Отмечается, что у каждого человека на планете есть уникальные особенности. В частности, это рисунок сетчатки, отпечатки пальцев, узор вен на ладони.
С тем, чтобы понять, каким именно способом формируется узор на кончиках пальцев, биологи провели ряд научных экспериментов. Они проследили развитие отпечатков пальцев у эмбрионов мышей и в культуре человеческих клеток.
Исследователи обнаружили, что в формировании отпечатков важную роль играет открытая математиком Аланом Тьюрингом «система реакции-диффузии».
Наблюдение показало, что клетки кожи ведут себя в соответствии с этой системой. Ученым удалось выяснить, что формирующиеся микрогребешки распространяются в стороны, как волны, постоянно сталкиваясь и взаимодействуя друг с другом
Процесс, который в в итоге приводит приводит к формированию уникального узора отпечатка, начинается на кончике пальца, в центре подушечки и ближе ко второй фаланге пальца, заметили биологи.
Ученые резюмировали, что на начальных стадий процесс напоминает формирование волосяных фолликулов. Соответственно, предположили они, рисунок волос также может быть уникальным у каждого человека.