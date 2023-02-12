Сотрудники Google раскритиковали гендиректора за анонс конкурента ChatGPT

Не все сотрудники Google оценили объявление компании о выпуске конкурента ChatGPT под названием Bard. Многие из них недовольны тем, как все прошло. CNBC пишет, что сотрудники Google называют анонс чат-бота с искусственным интеллектом "поспешным" и "неудачным". Чья-то критика даже направлена напрямую против генерального директора Google Сундара Пичаи.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Google анонсировал Bard в начале этой недели в попытке опередить Microsoft, которая потом представила обновление Bing с нейросетью на базе ChatGPT.

"Дорогой Сундар, запуск Bard и увольнения были поспешными, неудачными и недальновидными", - пишет один из сотрудников компании.

Другие работники компании, как сообщается, начали присылать друг другу мемы, сравнивающие прошедший год в Google с пожаром на помойке.

Во время общего собрания акционеров компании в декабре Пичар и глава отдела ИИ Джефф Дин, как сообщается, выразили обеспокоенность именно этим вопросом, заявив, что существует "репутационный риск", который возникает при слишком раннем выпуске инструмента ИИ.