Ученые обнародовали новые сведения о происхождении жизни на Земле

Первые признаки жизни появились на Земле в виде микробов около четырех миллиардов лет назад. Но какой была Земля миллиарды лет назад, и какие характеристики могли способствовать формированию жизни? В новой статье ученые раскрыли ключевую информацию в поисках ответа на этот вопрос.

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По мере развития жизни потребность в определенных металлах менялась, но ученые хотели определить, какие металлы могли быть доступны, когда микробы впервые появились миллиарды лет назад, ради этих целей они изучали литосферу.

Миллиарднолетние породы и минералы часто являются единственным прямым источником информации о ранней истории Земли. Это связано с тем, что в породах и минералах содержится информация о составе Земли на момент их формирования.

Исследователи провели эксперименты с высоким давлением и высокой температурой и применили их результаты к раннеземным цирконам - прочному типу минералов, собранных на территории Западной Австралии, чтобы определить давление кислорода, содержание хлора и температуру литосферных жидкостей миллиарды лет назад. Затем они ввели эту информацию в компьютерные модели.

Многие исследователи происхождения жизни, например, считают медь вероятным компонентом химического состава, который мог привести к возникновению жизни, однако модель такого не показала. Одним из металлов, который они исследовали и который мог быть доступен в высоких концентрациях, был марганец.