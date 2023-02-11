В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
24 минуты назад

Учёные обнародовали новые сведения о происхождении жизни на Земле

Ferra.ru

Первые признаки жизни появились на Земле в виде микробов около четырех миллиардов лет назад. Но какой была Земля миллиарды лет назад, и какие характеристики могли способствовать формированию жизни? В новой статье ученые раскрыли ключевую информацию в поисках ответа на этот вопрос.

Ученые обнародовали новые сведения о происхождении жизни на Земле
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мере развития жизни потребность в определенных металлах менялась, но ученые хотели определить, какие металлы могли быть доступны, когда микробы впервые появились миллиарды лет назад, ради этих целей они изучали литосферу.

Миллиарднолетние породы и минералы часто являются единственным прямым источником информации о ранней истории Земли. Это связано с тем, что в породах и минералах содержится информация о составе Земли на момент их формирования.

Исследователи провели эксперименты с высоким давлением и высокой температурой и применили их результаты к раннеземным цирконам - прочному типу минералов, собранных на территории Западной Австралии, чтобы определить давление кислорода, содержание хлора и температуру литосферных жидкостей миллиарды лет назад. Затем они ввели эту информацию в компьютерные модели.

Ученые сняли необычное извержение плазмы на Солнце

Многие исследователи происхождения жизни, например, считают медь вероятным компонентом химического состава, который мог привести к возникновению жизни, однако модель такого не показала. Одним из металлов, который они исследовали и который мог быть доступен в высоких концентрациях, был марганец.

Ученые посчитали, что такие металлы, как марганец, могут функционировать как важные звенья между ранней Землей и формирующимися биологическими системами на ее поверхности.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители