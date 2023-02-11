Корабль "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

Корабль "Прогресс МС-22" доставил на МКС более 2 500 кг грузов, среди которых 720 кг топлива дозаправки, 420 кг воды, 40 кг азота, а также около 1 354 кг сухих грузов - различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, в том числе для экспериментов. В рамках партнерства Роскосмоса и ТАСС на МКС прибыл космический талисман агентства - игрушка Инотася, дизайн и имя которой выбрали сотрудники ТАСС. Она отправлена в знак поддержки спецкора агентства, космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина, миссия которого была продлена. Кроме того, корабль доставил питание для российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина, и Анны Кикиной, о чем ранее сообщали ТАСС в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.