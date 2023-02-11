Китайские смартфоны OnePlus начали блокировать в России

Купленные в Китае смартфоны OnePlus 11 блокируются в России. Об этом стало известно после жалоб пользователей на популярном ресурсе 4PDA.

Фото: OnePlus OnePlus

По словам одного из владельцев, он купил телефон OnePlus11 на «Алиэкспрессе». Две недели аппарат работал исправно, а потом на экране стало возникать окошко с предупреждением:

«Ваш телефон адаптирован для определенного региона. В вашем регионе в отношении функции вызова действуют ограничения».

Теперь телефон не принимает звонки и не звонит сам. Если его перезагрузить, то «можно успеть позвонить кому-нибудь», но потом вновь возникает диалоговое окно.

Главный редактор портала Mobiltelefon Евгений Макаров подтвердил, что такая проблема существует.

«OPPO решила убить бренд OnePlus целиком и полностью. Смартфоны, купленные в Китае и включенные за пределами Китая (Европа, США, Россия) - лишаются функции звонков», - написал он в Telegram-канале.

По его словам, официальный ответ ОРРО Россия подразумевает: «не наше дело, где покупали - туда и идите».

«Сегодня бренд OnePlus официально не представлен на российском рынке. При возникновении проблем мы рекомендуем обращаться по месту приобретения устройства», - сказано в ответе компании.

По словам эксперта, это напоминает прецедент, когда Samsung блокировала телевизоры из других стран в России. Тогда в итоге пострадали сами корейцы.

«Настало время китайцев из OPPO. Ад какой-то», -заключил Макаров.